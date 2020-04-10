Экс-игрок Зари Бонавентуре заинтересовал Лейпциг и Боруссию Д

Вингер «Брюгге» Деннис Бонавентуре заинтересовал европейские клубы.
22-летнего нигерийца хотят купить «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Байер», «Наполи» и «Саутгемптон».
Напомним, что Бонавентуре известен своей игрой за луганскую «Зарю», которую покинул в 2017 году.
Бонавентуре в нынешнем сезоне в составе «Брюгге» забил 8 голов в том числе 3 в Лиге чемпионов.
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Источник — Todomercadoweb
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