Каспарс ДУБРА: «Александрия отпустила меня в Ригу»

Латвийскому футболисту удалось вернуться домой

  • 10.04.2020 13:20
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Каспарс ДУБРА: «Александрия отпустила меня в Ригу»
© ФК Александрия. Каспарс Дубра

Игрок «Александрии» Каспарс Дубра в интервью федерации футбола Латвии рассказал о том, как у него обстоят дела на карантине из-за пандемии коронавируса.

«Клуб разрешил мне уехать домой. Сейчас я в Риге. Когда уезжал, в Украине серьезно относились к коронавирусу. Нельзя выходить с компанией больше двух человек, нужно носить маски и перчатки. Сокращение зарплат? Пока что с игроками ничего не обсуждали. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Я вижу, как идут дела в других клубах, но нам нужно понять, какая зарплата у этих игроков, а какая - у нас. Этот уровень отличается. Их зарплаты позволяют жить самим и помогать родственникам, а мы не зарабатываем миллионы. Если что-то еще будет взято из этих денег, это будет очень грустно», - признался Дубра. 

Ранее Дубра находился на базе «Александрии» и называл ее тюрьмой.

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Источник — Footboom

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