Каспарс ДУБРА: «Остался на базе Александрии, словно оказался в тюрьме»

Латвийский легионер «горожан» решил не покидать Украину на время карантина

  • 21.03.2020 12:15
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Каспарс ДУБРА: «Остался на базе Александрии, словно оказался в тюрьме»
© ФК Александрия. Каспарс Дубра

29-летний защитник «Александрии» Каспарс Дубра, жена которого ныне находится в Риге, занимаясь воспитанием маленького ребенка, недавно появившегося на свет, признался, что принял решение не уезжать из Украины на родину, хотя клуб предоставил ему такую возможность.

«Многие футболисты уехали. В городе остались две или три семьи футболистов. Мне также разрешили покинуть клуб, но я остался. Я живу на базе «Александрии» в комнате для игроков. Это однокомнатный номер для двух футболистов. Я остался здесь один. Вокруг меня огороженная территория и несколько охранников. Я словно оказался в тюрьме – с видеоиграми и книгами».

«Рига по сравнению с Александрией – это какой-то Лас-Вегас. Александрия – очень маленький город с трудолюбивыми жителями. Там преимущественно живут агрономы, есть несколько фабрик и заводов. Здесь нет больших развлечений. Есть несколько кафе, но нет даже кинотеатра. Он строится прямо сейчас – большой, как в крупных городах», - рассказал Дубра.

Ранее сообщалось, что руководство «Александрии» пожертвовало 5 миллионов гривен на закупку аппаратуры для трех больниц Кировоградской области в рамках противодействия распространению коронавируса.

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