Андрей ПЯТОВ: «Сокращение зарплат? Нет проблем»

35-летний голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов поделился мнением о возможном сокращении зарплат в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо. Если клуб не справляется, он договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации.

Если клуб будет требовать, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем», — отметил Пятов.