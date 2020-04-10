Шесть членов совета директоров Барселоны покинули клуб

Шесть членов совета директоров «Барселоны» решили покинуть свои посты.
Как отмечает AS, функционеры остались недовольны управлением клуба в условиях кризиса. Также среди причин - скандал с критикой футболистов с фейковых аккаунтов в соцсетях.
«Барселону» покинули вице-президенты Эмили Русо и Энрике Томбас, директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в «Барселоне» на 70% урезали зарплаты футболистам.
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.