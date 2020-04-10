Шесть членов совета директоров Барселоны покинули клуб

В каталонском клубе назревают перемены

  • 10.04.2020 11:08
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Шесть членов совета директоров Барселоны покинули клуб
© FC Barcelona

Шесть членов совета директоров «Барселоны» решили покинуть свои посты.

Как отмечает AS, функционеры остались недовольны управлением клуба в условиях кризиса. Также среди причин - скандал с критикой футболистов с фейковых аккаунтов в соцсетях.

«Барселону» покинули вице-президенты Эмили Русо и Энрике Томбас, директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в «Барселоне» на 70% урезали зарплаты футболистам.

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Источник — As.com

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