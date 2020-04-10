Динамо предлагало Мораеса Локомотиву за €5 миллионов

Известный комментатор Виктор Вацко утверждает, что киевское «Динамо» предлагало московскому «Локомотиву» нападающего Жуниора Мораеса за €5 миллионов.

«Я знаю, что «Локомотиву» предлагали купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в €5 миллионов была заряжена. Но «Локомотив» отказался», — сказал Вацко.

Контракт Мораеса принадлежал «Динамо» с лета 2015-го по лето 2018-го года, после чего футболист перешел в донецкий «Шахтер» в качестве свободного агента.