Юрий Семин — об урезании зарплат футболистам: «Игроков нельзя обижать!»

Наставник «Локомотива» выступил против сокращения заработков из-за пандемии коронавируса

  • 10.04.2020 09:55
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  • 1 комментарий
Юрий Семин — об урезании зарплат футболистам: «Игроков нельзя обижать!»
© ФК Локомотив Москва. Юрий Семин

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался против чрезмерного внимания к готовности футболистов РПЛ отказываться от части зарплат на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19

«Всем нам, в том числе и клубам, нужно понять, что главные действующие лица в лиге — это футболисты. Поэтому не надо сейчас оказывать на них давления, кто и сколько из зарплат клубам даст. Никого так не прессуют! Это так же неправильно, как и представлять игроков людьми, не понимающими текущую ситуацию.

Все они понимают. И готовы вместе со всеми остальными делать все, чтобы выйти из этого сложного положения. Просто они хотят, чтобы к ним относились с должным уважением, и это нормальное человеческое желание.

Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!», — написал Семин в своей колонке.

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Источник — Спорт-Экспресс

(1 голос)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.04.2020 10:27
    0
    а учителей, слесарей, или сварщиков обижать можна?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 10.04.2020 10:27
    0
    а учителей, слесарей, или сварщиков обижать можна?
    Ссылка
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