ТИМОЩУК: «Вероятно будет вспышка коронавируса, которую надо пережить»

Экс-игрок сборной Украины рассказал о карантине в России

  • 10.04.2020 09:50
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  • 1 комментарий
ТИМОЩУК: «Вероятно будет вспышка коронавируса, которую надо пережить»
© ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал о своем поведении во время пандемии коронавируса:

«Многие говорят, что уже не могут сидеть дома. А я себя очень комфортно чувствую в домашней обстановке и не испытываю никаких панических атак, радуемся, что можем вместе время проводить.

Немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все ещё спокойная. Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат России», - сказал Тимощук.

Ранее сообщалось, что в Украине смягчения карантина в апреле не будет.

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Источник — Фонтанка

(1 голос)

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Комментарии
    acfred
      acfred, 10.04.2020 10:11
    +1
    мегапатриот показаушный, наверно коллекцию футболок дома пересматривает - интересное занятие на карантине ))
    Ссылка
    acfred
      acfred, 10.04.2020 10:11
    +1
    мегапатриот показаушный, наверно коллекцию футболок дома пересматривает - интересное занятие на карантине ))
    Ссылка
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