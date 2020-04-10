ТИМОЩУК: «Вероятно будет вспышка коронавируса, которую надо пережить»

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал о своем поведении во время пандемии коронавируса:

«Многие говорят, что уже не могут сидеть дома. А я себя очень комфортно чувствую в домашней обстановке и не испытываю никаких панических атак, радуемся, что можем вместе время проводить.

Немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все ещё спокойная. Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат России», - сказал Тимощук.

Ранее сообщалось, что в Украине смягчения карантина в апреле не будет.