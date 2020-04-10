ТИМОЩУК: «Вероятно будет вспышка коронавируса, которую надо пережить»

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал о своем поведении во время пандемии коронавируса:
«Многие говорят, что уже не могут сидеть дома. А я себя очень комфортно чувствую в домашней обстановке и не испытываю никаких панических атак, радуемся, что можем вместе время проводить.
Немного изучив основные истории распространения и роста заболеваний SARS-CoV-2 в разных странах, я понимаю, что на данный момент у нас ситуация все ещё спокойная. Значит, вероятно, в ближайшее время, может, будет вспышка, которую нужно пережить. И количество заболевших может быть действительно большим. Поэтому пока никто не знает, когда возобновится чемпионат России», - сказал Тимощук.
Ранее сообщалось, что в Украине смягчения карантина в апреле не будет.
Источник — Фонтанка
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