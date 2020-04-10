Шандор ВАРГА: «Кадар уже месяц не может вылететь в Китай»

В страну тяжело попасть из-за карантинных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса

  • 10.04.2020 08:19
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Шандор ВАРГА: «Кадар уже месяц не может вылететь в Китай»
© zbirna.com. Шандор Варга

Известный агент Шандор Варга рассказал, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 его клиент, 30-летний венгерский защитник Тамаш Кадар, уже месяц не может вылететь в Китай.

В конце февраля киевское «Динамо» продало Кадара в китайский клуб «Шаньдун Лунэн» за €3 миллиона. Но к своей новой команде Тамаш пока так и не присоединился.

«Как в Венгрии с пандемией коронавируса? Слышал от друзей, что пик еще даже не наступил. Количество заболевших все еще растет. Даже не могу предположить, когда все закончится… Мой клиент Томаш Кадар подписал контракт с китайским клубом и почти месяц не может вылететь из страны. Сидит дома в Будапеште. Хотя в Китае ситуация под контролем, почти все инфекционные больницы закрываются, многие выздоровели. Все новые случаи только привозные, поэтому с возможностью прилета у них все очень и очень строго», — отметил Варга.

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Источник — Sport24

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