ВИДЕО. Милевский зажигательно станцевал у себя на кухне

Украинский форвард «Динамо-Брест» отдыхает после победы над солигорским «Шахтером» (2:0)

  • 10.04.2020 07:20
  • 1665 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Милевский зажигательно станцевал у себя на кухне
© Instagram. Артем Милевский

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский показал, как он отдыхает после победы над солигорским «Шахтером» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси.

Милевский зажигательно станцевал у себя дома на кухне.

«На домашних», — прокомментировал ролик Артем.

В поединке с «Шахтером» Милевский отметился результативной передачей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na domawnih 🤪🤣🤝😇

Публикация от timi1010 (@timi1010)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2020 08:28
    -1
    ... похоже он еще и на кокс перешел
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