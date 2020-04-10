ВИДЕО. Милевский зажигательно станцевал у себя на кухне

35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский показал, как он отдыхает после победы над солигорским «Шахтером» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси.
Милевский зажигательно станцевал у себя дома на кухне.
«На домашних», — прокомментировал ролик Артем.
В поединке с «Шахтером» Милевский отметился результативной передачей.
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