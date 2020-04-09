Иван КОРДОБА: «Моим самым сильным соперником был Шевченко»

Знаменитый колумбийский защитник Иван Кордоба, который в 2000-2012 годах выступал а «Интер», назвал самых сильных нападающих, против которых он играл:

«Самым сильным в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то самый лучший – Роналдо. Он феномен, но я играл против него только на уровне сборных».

Ранее сообщалось о том, что Шевченко хочет возглавить клуб из Серии А или АПЛ.