Иван КОРДОБА: «Моим самым сильным соперником был Шевченко»

Легендарный защитник «Интера» отметил Андрея Шевченко

  • 09.04.2020 23:45
  • 627 просмотров
  • 1 комментарий
Иван КОРДОБА: «Моим самым сильным соперником был Шевченко»
© УАФ. Андрей Шевченко

Знаменитый колумбийский защитник Иван Кордоба, который в 2000-2012 годах выступал а «Интер», назвал самых сильных нападающих, против которых он играл:

«Самым сильным в то время был Шевченко. Если же брать вообще, то самый лучший – Роналдо. Он феномен, но я играл против него только на уровне сборных».

Ранее сообщалось о том, что Шевченко хочет возглавить клуб из Серии А или АПЛ.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.04.2020 23:52
    +1
    Неудивительно. Шева специализировался на огорчении защиты Интера.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.04.2020 23:52
    +1
    Неудивительно. Шева специализировался на огорчении защиты Интера.
    Ссылка
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