Андреа МАЛЬДЕРА: «Шевченко хотел бы возглавить клуб Серии A или АПЛ»

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера в интервью итальянским СМИ рассказал о будущем наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко:
«После опыта работы тренером национальной сборной целью Шевченко будет тренировать клуб. Будь то итальянская Серия А или английская Премьер-лига, для него это не имеет значения».
Также Мальдера назвал Андрея Шевченко трудягой, который старается совершенствоваться.
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Источник — Tuttosport
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