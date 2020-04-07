Андреа МАЛЬДЕРА: «Шевченко – трудяга, старается совершенствоваться»

Тренер сборной Украины – об Андрее Шевченко

  • 07.04.2020 21:59
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  • 1 комментарий
Андреа МАЛЬДЕРА: «Шевченко – трудяга, старается совершенствоваться»
© УАФ. Мальдера и Шевченко

Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Мальдера в интервью итальянским СМИ охарактеризовал наставника «сине-желтых» Андрея Шевченко:

«Он — трудяга. Такой же, каким был в бытность футболистом. У меня сложилось отличное впечатление от нашего сотрудничества. Возможно, потому, что четыре года назад Шевченко хотел работать именно со мной и Мауро Тассотти.

Андрей много слушает, анализирует и принимает решения. Он буквально заражает всех в команде своими идеями. Он всегда старается совершенствоваться.

Конечно, Шевченко многому научился у своих бывших наставников. Он уделяет много времени деталям и всегда следит за тем, как работают его футболисты. Мы же, в свою очередь, предоставляем ему данные, которые позволяют увидеть более полную картину».

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Источник — Tuttosport

(2 голоса)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 07.04.2020 22:51
    +1
    Взгляд изнутри. Чтобы никто не говорил, что там все решают итальянские спецы. Решает все светлая голова Шевченко, пускай он и говорит несвязно и низкий словарный запас.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 07.04.2020 22:51
    +1
    Взгляд изнутри. Чтобы никто не говорил, что там все решают итальянские спецы. Решает все светлая голова Шевченко, пускай он и говорит несвязно и низкий словарный запас.
    Ссылка
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