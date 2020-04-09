Лионель МЕССИ: «Переход в Интер? Фэйковые новости»

Несколько дней назад экс-президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что верит в переход Лионеля Месси в миланский клуб.

После этого в аргентинских СМИ появились слухи о том, что «Интер» действительно работает над этим трансфером.

Однако сегодня сам Месси в своем Инстаграме опроверг эти слухи:

«Фэйковые новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это неправда. Хорошо, что никто не верит в это», - написал Месси.