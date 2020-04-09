Лионель МЕССИ: «Переход в Интер? Фэйковые новости»

Аргентинец не собирается покидать «Барселону»

  • 09.04.2020 23:13
  • 117 просмотров
  • 1 комментарий
Лионель МЕССИ: «Переход в Интер? Фэйковые новости»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Несколько дней назад экс-президент «Интера» Массимо Моратти заявил, что верит в переход Лионеля Месси в миланский клуб.

После этого в аргентинских СМИ появились слухи о том, что «Интер» действительно работает над этим трансфером.

Однако сегодня сам Месси в своем Инстаграме опроверг эти слухи:

«Фэйковые новости. То же самое касается информации о «Ньюэллз Олд Бойз», это неправда. Хорошо, что никто не верит в это», - написал Месси.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.04.2020 23:46
    0
    А было бы неплохо. Серия А стала бы интереснее в разы.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 09.04.2020 23:46
    0
    А было бы неплохо. Серия А стала бы интереснее в разы.
    Ссылка
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