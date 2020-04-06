Массимо МОРАТТИ: «Месси в Интере? Не думаю, что это невозможно»

Экс-президент «Интера» верит в такой громкий трансфер

  • 06.04.2020 17:09
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Массимо МОРАТТИ: «Месси в Интере? Не думаю, что это невозможно»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Президент «Интера» в 1995-2013 годах Массимо Моратти заявил, что верит в переход Лионеля Месси в миланский клуб:

«Интеру» стоит рассчитывать на подписание Месси. Я не думаю, что эту мечту невозможно осуществить. Контракт Месси с «Барселоной» завершается, и руководство, безусловно, будет пытаться сохранить его дома.

Я не знаю, изменится ли эта ситуация, но я думаю, что мы увидим много странных вещей в конце 2020 года».

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Источник — Football-Italia

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