Массимо МОРАТТИ: «Месси в Интере? Не думаю, что это невозможно»

Президент «Интера» в 1995-2013 годах Массимо Моратти заявил, что верит в переход Лионеля Месси в миланский клуб:

«Интеру» стоит рассчитывать на подписание Месси. Я не думаю, что эту мечту невозможно осуществить. Контракт Месси с «Барселоной» завершается, и руководство, безусловно, будет пытаться сохранить его дома.

Я не знаю, изменится ли эта ситуация, но я думаю, что мы увидим много странных вещей в конце 2020 года».

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