Лионель МЕССИ: «Не смел смотреть в глаза Анри»

Лидер «Барселоны» - о своем отношении к Тьерри Анри

  • 09.04.2020 22:07
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Лионель МЕССИ: «Не смел смотреть в глаза Анри»
© ФК Барселона. Лионель Месси

Лидер «Барселоны» Лионель Месси вспомнил переход в каталонский клуб Тьерри Анри в 2007 году:

«В первый день, когда он пришел в раздевалку, я не смел смотреть ему в глаза.

Я знал, чего он достиг в Англии. У меня к тому времени сложился образ о нем, а затем внезапно мы оказались в одной команде.

Так я выражал восхищение, которое испытывал к нему. Мне нравился Анри, его легкость, с которой он мог проходить к воротам забивать и убивать интригу в матче. Он производил впечатление, это естественно».

Ранее сообщалось о том, что Месси опередил Криштиану Роналду по общему заработку за сезон.

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Источник — L`Equipe

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