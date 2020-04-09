ФОТО. Месси опередил Роналду по общему объему заработка за сезон

32-летний аргентинский форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси является футболистом с самым высоким доходом за сезон в мире. В сезоне 2019/2020 Месси должен заработать €131 миллион, что является самым высоким показателем среди игроков. Сюда входят как зарплата и бонусы, так и различные спонсорские контракты.

На втором месте 35-летний бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду — €118 миллионов. На третьем 28-летний форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар — €95 миллионов.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» готовы отказаться от 70% зарплаты в связи с тяжелым финансовым положением клуба из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.