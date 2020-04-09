Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Хотел бы видеть тренером Динамо Игоря Костюка»

Известный тренер – о возможном новом тренере «Динамо»

  • 09.04.2020 21:52
  • 761 просмотр
  • 1 комментарий
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Хотел бы видеть тренером Динамо Игоря Костюка»
© Footboom. Дмитрий Джулай

Украинский комментатор и болельщик «Динамо» Дмитрий Джулай рассказал о том, кого хотел бы видеть главным тренером киевского клуба:

- Лет десять назад у меня была надежда, что у «Динамо» будет какой-то иностранный тренер. Но нет, сейчас нужно стараться быть реалистом.

Можно было бы говорить о возвращении Реброва, а в перспективе мне очень хотелось бы видеть тренером первой команды Игоря Костюка. Это если говорить про реалии, а не придумывать что-то и «тягать» разные фамилии.

- Скрипник?
- Тоже вариант. Это человек, который работает рядом, и результаты которого ты видишь. Это может как-то повлиять. Скрипник действительно очень интересно работает.

Ранее Джулай поделился своим отношением к нынешнему тренерскому штабу «Динамо».

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Источник — Вацко Light

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.04.2020 21:55
    0
    Костюк?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 09.04.2020 21:55
    0
    Костюк?
    Ссылка
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