Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Хотел бы видеть тренером Динамо Игоря Костюка»

Украинский комментатор и болельщик «Динамо» Дмитрий Джулай рассказал о том, кого хотел бы видеть главным тренером киевского клуба:
- Лет десять назад у меня была надежда, что у «Динамо» будет какой-то иностранный тренер. Но нет, сейчас нужно стараться быть реалистом.
Можно было бы говорить о возвращении Реброва, а в перспективе мне очень хотелось бы видеть тренером первой команды Игоря Костюка. Это если говорить про реалии, а не придумывать что-то и «тягать» разные фамилии.
- Скрипник?
- Тоже вариант. Это человек, который работает рядом, и результаты которого ты видишь. Это может как-то повлиять. Скрипник действительно очень интересно работает.
Ранее Джулай поделился своим отношением к нынешнему тренерскому штабу «Динамо».
Источник — Вацко Light
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