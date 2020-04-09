ДЖУЛАЙ: Отношение к тренерскому штабу Динамо? Смотрите в турнирную таблицу

Специалист назвал вещи своими именами

  • 09.04.2020 20:40
  • 776 просмотров
  • 1 комментарий
ДЖУЛАЙ: Отношение к тренерскому штабу Динамо? Смотрите в турнирную таблицу
© Footboom. Дмитрий Джулай

Известный комментатор Дмитрий Джулай высказал свое отношение к тренерскому штабу киевского «Динамо», за которое он сам болеет многие годы.
 
«Этот вопрос можно было задавать еще после первой отставки Михайличенко в 2004 году. Вообще, этот вопрос можно было задавать почти всегда. Последним исключением была работа Сергея Реброва и его результаты.
 
Можно посмотреть в турнирную таблицу, где указано количество поражений и набранных очков. Это в значительной степени формирует отношение к тренерскому штабу», – сказал Джулай.
 
Напомним, на время приостановки УПЛ занимало третье место с отставанием в 13 очков от «Шахтера».

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Источник — Вацко Live

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.04.2020 21:27
    +2
    Дмитрий, ну скажи ты прямо, что Михайличенко как тренер - гавно, а его помошники - гавнюки. И всё станет на свои места.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.04.2020 21:27
    +2
    Дмитрий, ну скажи ты прямо, что Михайличенко как тренер - гавно, а его помошники - гавнюки. И всё станет на свои места.
    Ссылка
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