ДЖУЛАЙ: Отношение к тренерскому штабу Динамо? Смотрите в турнирную таблицу

Известный комментатор Дмитрий Джулай высказал свое отношение к тренерскому штабу киевского «Динамо», за которое он сам болеет многие годы.



«Этот вопрос можно было задавать еще после первой отставки Михайличенко в 2004 году. Вообще, этот вопрос можно было задавать почти всегда. Последним исключением была работа Сергея Реброва и его результаты.



Можно посмотреть в турнирную таблицу, где указано количество поражений и набранных очков. Это в значительной степени формирует отношение к тренерскому штабу», – сказал Джулай.



Напомним, на время приостановки УПЛ занимало третье место с отставанием в 13 очков от «Шахтера».

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