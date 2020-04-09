СИДОРЧУК: «В Динамо была бы нормальная реакция на сокращение зарплат»

28-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился мнением о том, как команда могла бы отреагировать на предложение руководства клуба сократить зарплаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все зависит от человека. Я думаю, была бы нормальная реакция. Мне так кажется. Меня еще в запорожском «Металлурге» приучили, что мы должны не получать зарплату, а зарабатывать деньги.

Но здесь у каждого есть личный контракт. Это тяжелая ситуация. Я не могу сказать, мол, я согласен, а кто-то не согласен. Это личное дело каждого. Это будут решать в личной беседе с президентом.

Если кто-то захочет рассказать об этом в интервью СМИ — пожалуйста. Если об этом захочет рассказать само «Динамо» — пожалуйста. Но суть личной беседы с президентом вряд ли кто-то раскроет», — отметил Сидорчук.