СИДОРЧУК: «В Динамо была бы нормальная реакция на сокращение зарплат»

Но все будет решаться в личных беседах с президентом, считает футболист

  • 09.04.2020 17:12
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СИДОРЧУК: «В Динамо была бы нормальная реакция на сокращение зарплат»
© ФК Динамо Киев. Сергей Сидорчук (в центре)

28-летний полузащитник киевского «Динамо» Сергей Сидорчук поделился мнением о том, как команда могла бы отреагировать на предложение руководства клуба сократить зарплаты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Все зависит от человека. Я думаю, была бы нормальная реакция. Мне так кажется. Меня еще в запорожском «Металлурге» приучили, что мы должны не получать зарплату, а зарабатывать деньги.

Но здесь у каждого есть личный контракт. Это тяжелая ситуация. Я не могу сказать, мол, я согласен, а кто-то не согласен. Это личное дело каждого. Это будут решать в личной беседе с президентом.

Если кто-то захочет рассказать об этом в интервью СМИ — пожалуйста. Если об этом захочет рассказать само «Динамо» — пожалуйста. Но суть личной беседы с президентом вряд ли кто-то раскроет», — отметил Сидорчук.

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Источник — Трендец

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