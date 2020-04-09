Карлос ДЕ ПЕНА: «Многие люди в Уругвае не соблюдают карантин»

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в его стране.



- Ты общаешься с родителями, какова ситуация в Уругвае?

- Честно говоря, я очень обеспокоен ситуацией в моей стране. Хоть границы и закрыты, многие люди не соблюдают карантин. Есть те, кто наотрез отказывается прислушиваться к рекомендациям правительства. Конечно, я беспокоюсь о своих близких, о друзьях и родственниках, потому что этот вирус не выбирает жертв, им может заразиться кто угодно.



- Есть ли в твоей семье четкие правила на время карантина?

- Да. Мама даже не выходит на улицу. Отец каждые 3-4 дня — исключительно по надобности, чтобы скупиться в магазине. Я не просто прошу, я даже запрещаю им выходить на улицу по другим причинам. Они уже старше 60 лет, поэтому находятся в зоне риска.

Пять правил безопасности во время карантина от Карлоса де Пены