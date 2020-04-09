Карлос ДЕ ПЕНА: «Многие люди в Уругвае не соблюдают карантин»

Уругвайский легионер «Динамо» обеспокоен ситуацией в его стране

  • 09.04.2020 21:20
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Карлос ДЕ ПЕНА: «Многие люди в Уругвае не соблюдают карантин»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена рассказал, как обстоит ситуация с коронавирусом в его стране.
 
- Ты общаешься с родителями, какова ситуация в Уругвае? 
- Честно говоря, я очень обеспокоен ситуацией в моей стране. Хоть границы и закрыты, многие люди не соблюдают карантин. Есть те, кто наотрез отказывается прислушиваться к рекомендациям правительства. Конечно, я беспокоюсь о своих близких, о друзьях и родственниках, потому что этот вирус не выбирает жертв, им может заразиться кто угодно. 
 
- Есть ли в твоей семье четкие правила на время карантина?
- Да. Мама даже не выходит на улицу. Отец каждые 3-4 дня — исключительно по надобности, чтобы скупиться в магазине. Я не просто прошу, я даже запрещаю им выходить на улицу по другим причинам. Они уже старше 60 лет, поэтому находятся в зоне риска.

Пять правил безопасности во время карантина от Карлоса де Пены

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Источник — Football.ua

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