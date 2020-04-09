Пять правил безопасности во время карантина от Карлоса де Пены

Уругвайский легионер «Динамо» – о том, как нужно себя вести в это непростое время

  • 09.04.2020 19:29
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Пять правил безопасности во время карантина от Карлоса де Пены
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена назвал несколько важных правил, которые, по его мнению, нужно соблюдать во время карантина.
 
- Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы:
 
1. Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;
2. Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;
3. Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;
4. Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;
5. Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином – проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.
 
И последнее, что хочу сказать. Поймите, это карантин, а не каникулы!

ФОТО. Легионер Динамо позавтракал с женой на крыше своего дома

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Источник — Football.ua

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