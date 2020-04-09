Пять правил безопасности во время карантина от Карлоса де Пены

27-летний уругвайский вингер «Динамо» Карлос де Пена назвал несколько важных правил, которые, по его мнению, нужно соблюдать во время карантина.



- Важнее всего сейчас, безусловно, прислушиваться к рекомендациям правительства. А лично мои рекомендации нашим болельщикам таковы:



1. Будьте ответственными и не выходите на улицу по любой другой причине, кроме покупки еды или лекарств;

2. Мойте руки каждый раз, когда вы находитесь в контакте с людьми или покидаете территорию изоляции;

3. Используйте маски и перчатки каждый раз, когда выходите из дома;

4. Не посещайте людные места и старайтесь держаться на расстоянии друг от друга на улице;

5. Старайтесь искать плюсы там, где их не очень много. Попытайтесь насладиться карантином – проводить время дома с семьей, заниматься воспитанием детей, если они у вас есть.



И последнее, что хочу сказать. Поймите, это карантин, а не каникулы!

ФОТО. Легионер Динамо позавтракал с женой на крыше своего дома