ФОТО. Легионер Динамо позавтракал с женой на крыше своего дома

Испанец Фран Соль поддерживает форму самостоятельно в режиме карантина

  • 09.04.2020 16:34
  • 1159 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Легионер Динамо позавтракал с женой на крыше своего дома
© Instagram

Испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль вместе с женой позавтракал на крыше своего дома.

Чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса, и футболисты поддерживают форму самостоятельно в режиме карантина.

 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 09.04.2020 17:38
    0
    у него ноги вымазаны
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 09.04.2020 17:30
    0
    Фран Сіль
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 09.04.2020 17:17
    0
    "Фран Сіль" Ви, Джамшути, без перекладача з російської статтю ніяк написати не можете?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.04.2020 17:38
    0
    у него ноги вымазаны
    Ссылка
    Archie FireLion
      Archie FireLion, 09.04.2020 17:30
    0
    Фран Сіль
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 09.04.2020 17:17
    0
    "Фран Сіль" Ви, Джамшути, без перекладача з російської статтю ніяк написати не можете?
    Ссылка
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