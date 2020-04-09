ФОТО. Легионер Динамо позавтракал с женой на крыше своего дома

Испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль вместе с женой позавтракал на крыше своего дома.
Чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса, и футболисты поддерживают форму самостоятельно в режиме карантина.
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