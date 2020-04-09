Для завершения сезона в Англии нужно 56 дней

Глава Английской футбольной лиги Рик Перри отправил письмо всем клубам АПЛ. В нем сообщается, что сезон в Англии планируют доиграть летом.

При этом все матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Для того, чтобы завершить сезон, понадобится 56 дней. При этом подготовку к возобновлению матчей команды начнут не раньше 16 мая.

Ранее был назван лучший трансфер в истории АПЛ.