Для завершения сезона в Англии нужно 56 дней

Команды будут играть при пустых трибунах

  • 09.04.2020 20:55
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Для завершения сезона в Англии нужно 56 дней

Глава Английской футбольной лиги Рик Перри отправил письмо всем клубам АПЛ. В нем сообщается, что сезон в Англии планируют доиграть летом.

При этом все матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

Для того, чтобы завершить сезон, понадобится 56 дней. При этом подготовку к возобновлению матчей команды начнут не раньше 16 мая.

Ранее был назван лучший трансфер в истории АПЛ.

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Источник — Sky Sports

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