ESPN: Переход Анри в Арсенал – лучший трансфер в истории АПЛ

ESPN составил свой рейтинг десяти лучших трансферов в истории АПЛ. Первое место досталось переходу Тьерри Анри из «Ювентуса» в «Арсенал» летом 1999 года.

10 лучших трансферов в истории АПЛ:

1. Тьерри Анри (Из Ювентуса в Арсенал, 14,5 миллионов фунтов, 1999 год)

2. Фрэнк Лампард (Из Вест Хэма в Челси, 14,4 миллионов фунтов, 2001 год)

3. Патрик Вийера (Из Милана в Арсенал, 4,8 миллионов фунтов, 1996 год)

4. Серхио Агуэро (Из Атлетико в Манчестер Сити, 36 миллионов фунтов, 2011 год)

5. Эден Азар (Из Лилля в Челси, 31,5 миллион фунтов, 2012 год)

6. Эрик Кантона (Из Лидса в Манчестер Юнайтед, 1,6 миллионов фунтов, 1992 год)

7. Уэйн Руни (Из Эвертона в Манчестер Юнайтед, 33,3 миллионов фунтов, 2004 год)

8. Криштиану Роналду (Из Спортинга Л в Манчестер Юнайтед, 17,1 миллионов фунтов, 2003 год)

9. Рой Кин (Из Ноттингем Форест в Манчестер Юнайтед, 7,7 миллионов фунтов, 1993 год)

10. Дидье Дрогба (Из Марселя в Челси, 34,7 миллионов фунтов, 2004 год)

Ранее Анри признался, что мечтает возглавить «Арсенал».