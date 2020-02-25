Тьерри АНРИ: «Я мечтаю однажды возглавить Арсенал»

Легенда лондонцев хочет стать тренером команды

  • 25.02.2020 13:07
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Тьерри АНРИ: «Я мечтаю однажды возглавить Арсенал»
© ФК Монако. Тьерри Анри

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри признался, что его мечта - возглавить клуб.

«Я действительно мечтаю возглавить «Арсенал», но также мечтаю пробежать по баскетбольной площадке и сделать слэм-данк. Однако это не значит, что всё это сбудется. Но да, пока я жив, я действительно хотел бы поработать главным тренером этого клуба. Это уже было трудно сделать даже до ухода Арсена Венгера», - сказал Анри.

Напомним, что Анри играл за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Англии.

В ноябре Анри возглавил клуб МЛС «Монреаль Импакт». В прошлом сезоне он в течение четырех месяцев занимал должность главного тренера «Монако».

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Источник — Metro

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