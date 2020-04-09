Бар Милевского закрылся и переезжает

Пивбар Артема Милевского под названием «Миля Beer Shop», который открылся в прошлом году, переживает непростые времена. Некоторые СМИ пишут, что в заведении начали демонтировать оборудование и мебель, намекая на то, что бар не выдержал конкуренции.



Впрочем, совладелец бара агент Александр Панков в своем Инстаграме развеял слухи.



«Мы закрыли «Миля Beer Shop» в связи с карантином. По окончанию карантина мы снова откроем наши двери. Только уже в другом месте. Не ведитесь на провокацию», – написал Панков.



Напомним, что «Миля Beer Shop» располагается по адресу проспект Петра Григоренко, 15.

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