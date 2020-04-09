Бар Милевского закрылся и переезжает

Заведение будет открыто в другом месте

  • 09.04.2020 20:13
  • 1221 просмотр
  • 1 комментарий
Бар Милевского закрылся и переезжает
© Миля Beer Shop

Пивбар Артема Милевского под названием «Миля Beer Shop», который открылся в прошлом году, переживает непростые времена. Некоторые СМИ пишут, что в заведении начали демонтировать оборудование и мебель, намекая на то, что бар не выдержал конкуренции.
 
Впрочем, совладелец бара агент Александр Панков в своем Инстаграме развеял слухи.
 
«Мы закрыли «Миля Beer Shop» в связи с карантином. По окончанию карантина мы снова откроем наши двери. Только уже в другом месте. Не ведитесь на провокацию», – написал Панков.
 
Напомним, что «Миля Beer Shop» располагается по адресу проспект Петра Григоренко, 15.

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Источник — UA-Football

(4 голоса)

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Комментарии
    Sol
    online
      Sol, 09.04.2020 20:21
    0
    Пиво Corona на стене - символично))
    Ссылка
    Sol
    online
      Sol, 09.04.2020 20:21
    0
    Пиво Corona на стене - символично))
    Ссылка
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