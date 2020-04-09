Бар Милевского закрылся и переезжает

Пивбар Артема Милевского под названием «Миля Beer Shop», который открылся в прошлом году, переживает непростые времена. Некоторые СМИ пишут, что в заведении начали демонтировать оборудование и мебель, намекая на то, что бар не выдержал конкуренции.
Впрочем, совладелец бара агент Александр Панков в своем Инстаграме развеял слухи.
«Мы закрыли «Миля Beer Shop» в связи с карантином. По окончанию карантина мы снова откроем наши двери. Только уже в другом месте. Не ведитесь на провокацию», – написал Панков.
Напомним, что «Миля Beer Shop» располагается по адресу проспект Петра Григоренко, 15.
ВИДЕО. Как Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер
Источник — UA-Football
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.