Роналду вернется в Турин на следующей неделе

Сейчас Криштиану Роналду находится у себя на родине, на острове Мадейра в Португалии, где пересиживает карантин.
Однако, по информации португальских СМИ, уже на следующей неделе Роналду планирует вернуться в Турин перед возможным возобновлением тренировок «Ювентуса».
Ранее сообщалось о том, что Роналду грубо нарушил карантин и провел тренировку на стадионе.
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Источник — Diário de Notícias
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