Роналду вернется в Турин на следующей неделе

Сейчас Криштиану Роналду находится у себя на родине, на острове Мадейра в Португалии, где пересиживает карантин.

Однако, по информации португальских СМИ, уже на следующей неделе Роналду планирует вернуться в Турин перед возможным возобновлением тренировок «Ювентуса».

Ранее сообщалось о том, что Роналду грубо нарушил карантин и провел тренировку на стадионе.