Яя Туре назвал топ-5 игроков, с которыми играл

Бывший полузащитник «Барселоны», «Манчестер Сити» и ряда других клубов Яя Туре назвал топ-5 игроков, с которыми ему доводилось выступать в одной команде.

В список вошли только его экс-партнеры по «Барселоне»: Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это’О, Андрес Иньеста и Хави.

В 2003-2005 годах Яя Туре выступал за донецкий «Металлург».

Ранее сообщалось о том, что Яя Туре может перейти в «Ботафого».