Яя Туре назвал топ-5 игроков, с которыми играл

Бывший полузащитник «Барселоны», «Манчестер Сити» и ряда других клубов Яя Туре назвал топ-5 игроков, с которыми ему доводилось выступать в одной команде.
В список вошли только его экс-партнеры по «Барселоне»: Лионель Месси, Тьерри Анри, Самюэль Это’О, Андрес Иньеста и Хави.
В 2003-2005 годах Яя Туре выступал за донецкий «Металлург».
Ранее сообщалось о том, что Яя Туре может перейти в «Ботафого».
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Источник — Marca
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