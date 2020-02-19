Яя Туре может стать игроком Ботафого

36-летний экс-игрок «Манчестер Сити», «Барселоны» и донецкого «Металлурга» Яя Туре может стать футболистом бразильского «Ботафого».
Туре провел переговоры с клубом в Париже.
Последним клубом футболиста был китайский «Циндао Хайню», который Яя покинул в начале января.
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Источник — Transfermarkt
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