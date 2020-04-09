Экс-вингер Динамо хочет перебраться в чемпионат Нидерландов

Джермейн Ленс настроен летом покинуть Турцию, где выступает с 2018 года

  • 09.04.2020 19:21
  • 835 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-вингер Динамо хочет перебраться в чемпионат Нидерландов
© Twitter. Джермейн Ленс

Бывший атакующий фланговый полузащитник «Динамо» Джермейн Ленс настроен ближайшим летом покинуть «Бешикташ» и вернуться в Нидерланды.

У 32-летнего футболиста есть два предложения от нидерландских клубов, однако их названия не раскрываются.

Отмечается, что Ленс рассчитывает на понимание со стороны руководства «Бешикташа», которое пойдет навстречу его пожеланиям и отпустит доигрывать на родину.

В текущем сезоне на счету Ленса 22 матча, 1 гол и 2 результативные передачи за «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что виды на Ленса имеет московский «Локомотив», а также о желании руководства «Бешикташа» расстаться с легионером.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Fanatik

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности