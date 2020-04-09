Экс-вингер Динамо хочет перебраться в чемпионат Нидерландов

Бывший атакующий фланговый полузащитник «Динамо» Джермейн Ленс настроен ближайшим летом покинуть «Бешикташ» и вернуться в Нидерланды.
У 32-летнего футболиста есть два предложения от нидерландских клубов, однако их названия не раскрываются.
Отмечается, что Ленс рассчитывает на понимание со стороны руководства «Бешикташа», которое пойдет навстречу его пожеланиям и отпустит доигрывать на родину.
В текущем сезоне на счету Ленса 22 матча, 1 гол и 2 результативные передачи за «Бешикташ».
Ранее сообщалось, что виды на Ленса имеет московский «Локомотив», а также о желании руководства «Бешикташа» расстаться с легионером.
Источник — Fanatik
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