Экс-вингер Динамо хочет перебраться в чемпионат Нидерландов

Бывший атакующий фланговый полузащитник «Динамо» Джермейн Ленс настроен ближайшим летом покинуть «Бешикташ» и вернуться в Нидерланды.

У 32-летнего футболиста есть два предложения от нидерландских клубов, однако их названия не раскрываются.

Отмечается, что Ленс рассчитывает на понимание со стороны руководства «Бешикташа», которое пойдет навстречу его пожеланиям и отпустит доигрывать на родину.

В текущем сезоне на счету Ленса 22 матча, 1 гол и 2 результативные передачи за «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что виды на Ленса имеет московский «Локомотив», а также о желании руководства «Бешикташа» расстаться с легионером.