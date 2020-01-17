Экс-вингер Динамо Ленс может перейти в московский Локомотив

Джермейн Ленс хочет покинуть «Бешикташ»

  • 17.01.2020 23:55
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Экс-вингер Динамо Ленс может перейти в московский Локомотив
© instagram.com/jeremain

Бывший вингер «Динамо» Джермейн Ленс может продолжить свою карьеру в московском «Локомотиве».

Сам Ленс недоволен положением дел в своем нынешнем клубе, «Бешикташе», и хочет покинуть турецкий клуб. «Локомотив» готов подписать 32-летнего голландца.

В нынешнем сезоне Ленс провел 10 матчей за «Бешикташ», и отметился в них двумя голевыми передачами.

Ленс выступал за «Динамо» с 2013 по 2015 годы. На его счету 10 голов в 49 матчах УПЛ.

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Источник — Fotomac

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