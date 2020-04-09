Герта назвала имя нового главного тренера

Берлинский клуб возглавит бывший тренер «Вольфсбурга»

  • 09.04.2020 19:16
  • 337 просмотров
  • 0 комментариев
Герта назвала имя нового главного тренера
© ФК Герта. Бруно Лаббадиа

«Герта» объявила о подписании контракта с немецким специалистом Бруно Лаббадией, который возглавит команду после 12 апреля.

Отметим, что на этом посту 54-летний Лаббадиа сменил Александра Нури, который временно руководил командой после ухода Юргена Клинсманна.

«Герта» на время приостановки чемпионата занимала 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 28 очков после 25 матчей.

Последним местом работы Лаббадии был «Вольфсбург», который он покинул летом 2019 года.

Ранее в берлинский клуб сватали Нико Ковача.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Герта

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности