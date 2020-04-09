Герта назвала имя нового главного тренера

«Герта» объявила о подписании контракта с немецким специалистом Бруно Лаббадией, который возглавит команду после 12 апреля.

Отметим, что на этом посту 54-летний Лаббадиа сменил Александра Нури, который временно руководил командой после ухода Юргена Клинсманна.

«Герта» на время приостановки чемпионата занимала 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 28 очков после 25 матчей.

Последним местом работы Лаббадии был «Вольфсбург», который он покинул летом 2019 года.

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