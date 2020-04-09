Остап МАРКЕВИЧ: «Футбол нуждается в потолке зарплат»

Главный тренер «Черноморца» – о главной проблеме, которая существует на данный момент

  • 09.04.2020 18:59
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Остап МАРКЕВИЧ: «Футбол нуждается в потолке зарплат»
© ФК Черноморец. Остап Маркевич

Главный тренер «Черноморца» Остап Маркевич назвал главную проблему в футболе, которую обнажила эпидемия коронавируса.

- На ваш взгляд, крайний срок возобновления чемпионата? 
- Человек только предполагает. Все зависит от сроков окончания карантина. Нашей команде достаточно будет трех недель, чтобы прийти в игровой тонус. Единственное, о чем бы хотел сказать, – сезон непременно нужно доиграть. В любом формате. 

- Ваш отец, Мирон Маркевич, наверное, больше других обеспокоен ситуацией, в которой оказался «Черноморец». Я прав? 
- Мы вместе с ним переживаем за весь мировой и украинский футбол. Коронавирус и карантин обнажили одну глобальную проблему: футбол нуждается в потолке зарплат. Не может быть так, что один игрок получает миллионы, а другой пашет, как раб, а имеет копейки. Это в корне неправильно. Эту систему необходимо менять. 

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Источник — Footboom

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    babovoz
      babovoz, 09.04.2020 20:43
    0
    100 процентів
    Ссылка
    babovoz
      babovoz, 09.04.2020 20:43
    0
    100 процентів
    Ссылка
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