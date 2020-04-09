Остап МАРКЕВИЧ: «У руководителя Черноморца проблемы, но мы верим в лучшее»

Главный тренер «Черноморца» Остап Маркевич опроверг слухи о том, что утратил связь с президентом клуба Леонидом Климовым.



- Это неправда, что на мои звонки президент не отвечает. С Леонидом Михайловичем я разговаривал, речь, в том числе, шла и о финансовой ситуации. Сейчас непростое время, есть проблемы и у нашего руководителя. Но мы ждем и надеемся на лучшее.



- То есть разговоры о крайне непростом финансовом положении «Черноморца» имеют под собой почву?

- До последнего времени никаких проблем не было, все выплачивалось. Понимаю, что большинство ребят, пришедших к нам зимой, в серьезных клубах прежде не играли и у них, образно говоря, нет «финансовой подушки». Таким, конечно, сложно.



- Приглашая зимой новичков, вы наверняка выступали своего рода гарантом их финансовой стабильности...

- Не мог им быть по той простой причине, что не имею возможности влиять на те процессы, которые от меня не зависят.



- Слышал, что некоторые исполнители «Черноморца», лишенные возможности оплачивать съемные квартиры, на время карантина готовы идти работать куда угодно, лишь бы продержаться на плаву.

- Я ничего не могу сказать по этому поводу. Мы проводим индивидуальные тренировки, у нас есть группа в мессенджере, где мы общаемся и обмениваемся информацией. План работы расписан. Пока я находился в Одессе, тренировались малыми группами на клубной базе, и в общем, это было очень даже хорошо. Сейчас ребята индивидуально занимаются.

Читайте также: Семен АЛЬТМАН: «Черноморец вылетел из Высшей лиги СССР из-за холеры»