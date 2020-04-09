Остап МАРКЕВИЧ: «У руководителя Черноморца проблемы, но мы верим в лучшее»

Главный тренер «моряков» – о ситуации в клубе

  • 09.04.2020 17:57
  • 527 просмотров
  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «У руководителя Черноморца проблемы, но мы верим в лучшее»
© ФК Черноморец. Остап Маркевич

Главный тренер «Черноморца» Остап Маркевич опроверг слухи о том, что утратил связь с президентом клуба Леонидом Климовым.
 
- Это неправда, что на мои звонки президент не отвечает. С Леонидом Михайловичем я разговаривал, речь, в том числе, шла и о финансовой ситуации. Сейчас непростое время, есть проблемы и у нашего руководителя. Но мы ждем и надеемся на лучшее.
 
- То есть разговоры о крайне непростом финансовом положении «Черноморца» имеют под собой почву?
- До последнего времени никаких проблем не было, все выплачивалось. Понимаю, что большинство ребят, пришедших к нам зимой, в серьезных клубах прежде не играли и у них, образно говоря, нет «финансовой подушки». Таким, конечно, сложно.
 
- Приглашая зимой новичков, вы наверняка выступали своего рода гарантом их финансовой стабильности...
- Не мог им быть по той простой причине, что не имею возможности влиять на те процессы, которые от меня не зависят.
 
- Слышал, что некоторые исполнители «Черноморца», лишенные возможности оплачивать съемные квартиры, на время карантина готовы идти работать куда угодно, лишь бы продержаться на плаву.
- Я ничего не могу сказать по этому поводу. Мы проводим индивидуальные тренировки, у нас есть группа в мессенджере, где мы общаемся и обмениваемся информацией. План работы расписан. Пока я находился в Одессе, тренировались малыми группами на клубной базе, и в общем, это было очень даже хорошо. Сейчас ребята индивидуально занимаются.

Читайте также: Семен АЛЬТМАН: «Черноморец вылетел из Высшей лиги СССР из-за холеры»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Footboom

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2020 18:19
    0
    Я так думаю, что у Климова еще остались наворованные деньги на месяц-второй, а дальше.... Вот если он стадион продаст, который был построен за бюджетные деньги и подарен ему за 1 грн, то может команда и протянет еще пару месяцев. Но стадион никому не нужен был и раньше, а теперь - тем более... Так что перспективы у команды очень туманные....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 09.04.2020 18:19
    0
    Я так думаю, что у Климова еще остались наворованные деньги на месяц-второй, а дальше.... Вот если он стадион продаст, который был построен за бюджетные деньги и подарен ему за 1 грн, то может команда и протянет еще пару месяцев. Но стадион никому не нужен был и раньше, а теперь - тем более... Так что перспективы у команды очень туманные....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности