ВИДЕО. Джалилов забил в Таджикистане феноменальный гол

Чемпионат Таджикистана по футболу стартовал 5 апреля, невзирая на пандемию коронавируса.
Красивейший гол-шедевр был забит 8 апреля в матче 1-го тура «Душанбе-83» – «Истиклол» (0:7).
Автором феноменального взятия ворот стал Манучехр Джалилов.
Гол шедевр в исполнении Манучехра Джалилова @dzhalilov_manu в матче «Душанбе-83» - «Истиклол»! 💪 pic.twitter.com/V19xJYRS3Z— FC Istiklol Dushanbe (@fcistiklol_2007) April 8, 2020
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Источник — Twitter
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