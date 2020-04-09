Милевский лидирует в опросе на лучшего игрока матча с Шахтером

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский лидирует в опросе на лучшего игрока первого матча 1/2 финала Кубка Беларуси с солигорским «Шахтером» (2:0).
На 13-й минуте встречи Милевский отметился мастерской результативной передачей на Савицкого.
По состоянию на 14:30 9-го апреля, Милевский набрал 345 голосов (31,59%) из 1092 проголосовавших.
На втором месте находится 27-летний украинский хавбек Александр Нойок, открывший счет на 6-й минуте матча. В активе Нойока 274 голоса (25,09%).
Источник — ФК Динамо-Брест
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