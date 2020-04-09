УЕФА не уменьшит количество городов, принимающих Евро-2020

УЕФА не планирует сокращать количество городов, которые примут поединки Евро-2020.
«Предусматривается, что Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами.
Однако на данном этапе расписание матчей еще не было официально подтверждено. УЕФА контактирует по этому вопросу со всеми 12-ю принимающими городами, дальнейшие объявления будут сделаны позже», — заявил представитель УЕФА.
Евро-2020 был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, от которой в мире погибло уже почти 90 тысяч человек.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.