УЕФА не уменьшит количество городов, принимающих Евро-2020

УЕФА не планирует сокращать количество городов, которые примут поединки Евро-2020.

«Предусматривается, что Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года с тем же графиком матчей и теми же принимающими городами.

Однако на данном этапе расписание матчей еще не было официально подтверждено. УЕФА контактирует по этому вопросу со всеми 12-ю принимающими городами, дальнейшие объявления будут сделаны позже», — заявил представитель УЕФА.

Евро-2020 был перенесен на 2021-й год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, от которой в мире погибло уже почти 90 тысяч человек.