ТЫМЧИК: «Футбол пока не снится, но очень хочется вернуться на поле»

Защитник «Зари» устал тренироваться самостоятельно

  • 09.04.2020 13:26
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ТЫМЧИК: «Футбол пока не снится, но очень хочется вернуться на поле»
© ФК Заря. Александр Тымчик

Правый защитник «Зари» Александр Тымчик рассказал, чем занимается во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

- Дела мои хорошо. Сижу дома, тренируюсь, активно поддерживаю форму в домашних условиях. Слежу за физическими кондициями, чтобы потом было легче войти в тренировочный режим. На улицу практически не выхожу. Изредка могу выйти в магазин за продуктами. Примерно один раз в неделю.

Соскучился я уже сильно по тренировкам и футболу! С нетерпением все ждём, когда пандемия отступит и жизнь вернётся в своё русло.

- Ребята подшучивают, что Тымчик половину экипировки из тренажёрного зала взял, чтобы форму поддерживать?
- Нет, не правда (улыбается). Взял лишь фитбол и ещё несколько элементов для тренировочного процесса. Не так много.

- Возможно у тебя есть какое-то хобби на которое не хватало времени, а сейчас, наоборот, получается им заниматься?
- Хобби, как такового, у меня нет. Хочу вот английский выучить.

- А что мешает?
- Хочу работать персонально с учителем.

- Не рассматривал ли вариант онлайн-курсов?
- Всё-таки, хотелось начинать именно практически, занимаясь с преподавателем не в режиме онлайн. Так будет чуть проще, я считаю.

- Учёные делают осторожные прогнозы, что пандемия к лету отступит.
- Я слышал такие прогнозы и всем сердцем в них верю. Будем надеяться, что так всё и будет.     

- Футбольное поле по ночам тебе ещё не снится?
- Пока не снится. Просто хочется вернуться на футбольное поле. Когда с этим привыкаешь жить и каждый день тренироваться, то очень тяжело проводить день в непривычном ритме жизни. Но все мы сейчас в одинаковых условиях, находясь без футбола.

- С ребятами созваниваешься?
- Да, обязательно. Интересуемся как дела друг у друга. Иногда на мобильных телефонах можем друг с другом сыграть в игру PUBG и попутно поговорить.

Ранее сообщалось, что Тымчик может не доиграть сезон в «Заре».

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Источник — ФК Заря

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