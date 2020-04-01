Вадим ШАБЛИЙ: «Леднев и Тымчик 30 июня должны вернуться из Зари в Динамо»

Арендованные «динамовцы» могут не доиграть сезон за луганчан

  • 01.04.2020 16:19
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Вадим ШАБЛИЙ: «Леднев и Тымчик 30 июня должны вернуться из Зари в Динамо»
© Sport.ua. Вадим Шаблий

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал о ближайшем будущем «динамовцем» Богдана Леднева и Александра Тымчика.

– У Леднева и Тымчика, которые принадлежат Динамо и выступают на правах аренды в Заре, заканчиваются контракты 30 июня. Если чемпионат не доиграют к этому моменту, а Заря и Динамо - непосредственные конкуренты; как цивилизованно решить вопрос о том, чтобы эти игроки доиграли сезон в Заре?
– Это будет обсуждаться между клубами. Вопрос еще в том, как на это отреагирует Премьер-Лига? Если смотреть на это с юридической точки зрения, то они должны вернуться в Динамо Киев.

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Источник — Футбол 1/2/3

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