Вадим ШАБЛИЙ: «Леднев и Тымчик 30 июня должны вернуться из Зари в Динамо»

Известный футбольный агент Вадим Шаблий, владеющий компанией Prostar, с которой сотрудничает немалое количество украинских футболистов, рассказал о ближайшем будущем «динамовцем» Богдана Леднева и Александра Тымчика.

– У Леднева и Тымчика, которые принадлежат Динамо и выступают на правах аренды в Заре, заканчиваются контракты 30 июня. Если чемпионат не доиграют к этому моменту, а Заря и Динамо - непосредственные конкуренты; как цивилизованно решить вопрос о том, чтобы эти игроки доиграли сезон в Заре?

– Это будет обсуждаться между клубами. Вопрос еще в том, как на это отреагирует Премьер-Лига? Если смотреть на это с юридической точки зрения, то они должны вернуться в Динамо Киев.

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