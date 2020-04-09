ГРОЗНЫЙ: «Выехать в Украину из Казахстана было невозможно. Живем в отеле»

Украинский тренер рассказал о карантине в Казахстане

  • 09.04.2020 13:01
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ГРОЗНЫЙ: «Выехать в Украину из Казахстана было невозможно. Живем в отеле»
© ФК Арсенал-Киев. Вячеслав Грозный

Главный тренер «Шахтера» из Караганды Вячеслав Грозный после приостановки местного чемпионата остался в Казахстане и не смог вернуться в Украину.

«15 марта мы сыграли последний матч в чемпионате Казахстана, но уже без зрителей, а спустя два дня президент Казахстана объявил о полном карантине в стране. Местные ребята разъехались по своим семьям, а я вместе с легионерами нашей команды поселился в одном из отелей Алматы, за что спасибо президенту нашего клуба. Это очень красивый город, знаю об этом, когда работал в Казахстане раньше. Но в нынешней ситуации, конечно, посмотреть его красоты мы не можем. Из гостиницы мы почти не выходим. Тут даже вдвоем нельзя собираться, в такси, если надо съездить в магазин, тоже по одному человеку и масочный режим.

Ранее президентом Казахстана карантин был объявлен с 15 марта на месяц. Выехать после этого в Украину уже не представлялось возможным, потому что все рейсы отменились, границы закрылись.

Когда завершится карантин? Об этом никто не знает. Пока никаких дат и никто предвидеть ситуацию с вирусом не может. Мы выполняем все требования карантина и ждем. Согласен с тем, что нужно максимально изолироваться, чтобы остановить этот вирус. Естественно, думать о футболе или играть сейчас было бы кощунственно. Но наши игроки все получили индивидуальные занятия и выполняют их удаленно», – отметил Грозный.

На момент паузы в чемпионате Казахстана проведены два полных тура. Карагандинский «Шахтер» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, набрав три очка.

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