ЮРЧЕНКО: «Места в турнирной таблице нужно распределить в спортивной борьбе»

26-летний украинский хавбек луганской «Зари» Владлен Юрченко рассказал, почему лучше было бы доиграть нынешний чемпионат украинской Премьер-лиги.

— Заря за девять туров до финиша чемпионата вышла на второе место. Получается, карантин сбил ваш путь к серебряным наградам…

— Конечно, обидно, что так получилось. Мы действительно были в хорошей форме.

— Если придется завершать чемпионат досрочно, вы займете второе место. Будете довольны?

— Ни в коем случае. Хочется, чтобы пауза так надолго не затянулась, и все команды сыграли оставшиеся матчи. Нужно, чтобы все места в турнирной таблице распределились в спортивной и честной борьбе. Заря к этому готова и хочет прийти к своей цели только на футбольном поле.

— Игроки уже адаптировались к требованиями Виктора Скрипника?

— Да. Думаю, наши результаты это только подтверждают. У нас единый коллектив, мы понимаем и знаем, что делать на футбольном поле.

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