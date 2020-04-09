ЮРЧЕНКО: «Места в турнирной таблице нужно распределить в спортивной борьбе»

Полузащитник «Зари» высказался против досрочного завершения чемпионата

  • 09.04.2020 11:39
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ЮРЧЕНКО: «Места в турнирной таблице нужно распределить в спортивной борьбе»
© ФК Заря. Владлен Юрченко

26-летний украинский хавбек луганской «Зари» Владлен Юрченко рассказал, почему лучше было бы доиграть нынешний чемпионат украинской Премьер-лиги.

— Заря за девять туров до финиша чемпионата вышла на второе место. Получается, карантин сбил ваш путь к серебряным наградам…
— Конечно, обидно, что так получилось. Мы действительно были в хорошей форме.

— Если придется завершать чемпионат досрочно, вы займете второе место. Будете довольны?
— Ни в коем случае. Хочется, чтобы пауза так надолго не затянулась, и все команды сыграли оставшиеся матчи. Нужно, чтобы все места в турнирной таблице распределились в спортивной и честной борьбе. Заря к этому готова и хочет прийти к своей цели только на футбольном поле.

— Игроки уже адаптировались к требованиями Виктора Скрипника?
— Да. Думаю, наши результаты это только подтверждают. У нас единый коллектив, мы понимаем и знаем, что делать на футбольном поле.

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Источник — zbirna.com

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