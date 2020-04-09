Владлен ЮРЧЕНКО: «Сбился со счета от количества просмотренных фильмов»

26-летний украинский хавбек луганской «Зари» Владлен Юрченко расказал, чем занимается на карантине.
— Владлен, уже успели соскучиться по футболу за время карантина?
— Конечно. По мере возможности поддерживаем форму самостоятельно, кто как может. Надеемся, что как можно быстрее ситуация наладится и мы снова все будем наслаждаться футболом.
— Есть место, где можно побегать возле дома?
— Я живу в Запорожье, почти за городом. Рядом тут есть лес, можно было совершать пробежки. Но сейчас там тоже уже рискованно бегать, потому что можно нарваться на полицию и штраф.
— Чему больше всего уделяете появившееся свободное время?
— Уделяю внимание своей девушке, чтению, просмотру фильмов. Уже даже сбился со счета от количества просмотренных фильмов.
— Матчи из архива не смотрите?
— Бывает, какие-то обзоры, нарезки. Свои матчи тоже есть время проанализировать.
Источник — zbirna.com
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