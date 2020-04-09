САМБРАНО: «Покинуть Украину было непросто. Два месяца сидел дома и ждал»

Бывший футболист киевского «Динамо» Карлос Самбрано, выступающий за «Бока Хуниорс», рассказал, как покинул Украину, а также высказался о пандемии коронавируса.

«Я с детства был фанатом «Боки» и мечтал играть в этом клубе. Но покинуть Украину оказалось очень непросто. В «Динамо» долго не соглашались на предложенные условия, а я два месяца сидел дома и ничего не делал, просто ждал. Теперь у меня контракт на три года. Думаю, закончить карьеру в таком великом клубе — это было бы неплохо.

Эпидемия коронавируса? Думаю, сейчас мы должны всячески помогать людям, которые в этом нуждаются. Если для этого потребуется отказаться от части зарплаты, я готов», - сказал Самбрано.

Ранее Самбрано высказался о карантине во время пандемии коронавируса.