Карлос САМБРАНО: «Нет другого способа, кроме карантина»

30-летний перуанский защитник «Бока Хуниорс» Карлос Самбрано, контракт которого ранее принадлежал киевскому «Динамо», поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Седьмой-восьмой день карантина, но нет никакого другого способа, кроме как тот, о котором говорят власти. Нужно осознавать серьезность ситуации и нести ответственность за свои действия. Иначе может быть хуже, чем в Европе. Дай Бог, все скоро закончится на благо мира», — написал Самбрано в Instagram.