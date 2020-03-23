Карлос САМБРАНО: «Нет другого способа, кроме карантина»

Экс-игрок «Динамо» надеется, что скоро пандемия коронавирусной инфекции закончится

  • 23.03.2020 13:40
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Карлос САМБРАНО: «Нет другого способа, кроме карантина»
© Twitter. Карлос Самбрано

30-летний перуанский защитник «Бока Хуниорс» Карлос Самбрано, контракт которого ранее принадлежал киевскому «Динамо», поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Седьмой-восьмой день карантина, но нет никакого другого способа, кроме как тот, о котором говорят власти. Нужно осознавать серьезность ситуации и нести ответственность за свои действия. Иначе может быть хуже, чем в Европе. Дай Бог, все скоро закончится на благо мира», — написал Самбрано в Instagram.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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