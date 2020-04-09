Барселона не предлагала новый контракт Суаресу

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что клуб не предлагает ему новый контракт.

Текущее соглашении 33-летнего уругвайца истекает в июне 2021 года.

«Я уже говорил, какова моя контрактная ситуация. Это то, о чем я не думаю особо, учитывая ситуацию, в которой живет мир.

Прямо сейчас у меня есть контракт с клубом, и я не думаю ни о чем другом, кроме как выполнять данное соглашение. Придет время для клуба и для меня сесть и поговорить, наши отношения всегда были хорошими», — сказал Суарес.

В этом сезоне Суарес провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал семь голевых передач.

Ранее Суарес высказался о сокращении зарплат в «Барселоне».