Луис СУАРЕС: «Никто в Барселоне не отказывался от сокращения зарплат»

Форвард поддерживает такое решение клуба

  • 03.04.2020 07:52
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Луис СУАРЕС: «Никто в Барселоне не отказывался от сокращения зарплат»
© ФК Барселона. Луис Суарес

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал решение каталонского клуба сократить зарплаты футболистов на 70%.

Игрок недоволен тем, что игроков обвиняли в том, что они отказывались от этого.

«О сокращении зарплат в команде говорилось много обидных слов. Люди говорили, что игроки не хотят идти на это. Хотя реальность такова, что мы ждали и пытались найти лучшее решение для клуба.

Больно слышать такие вещи. Ведь мы были первыми, кто хотел достичь этого соглашения, поскольку понимали, какова ситуация в клубе.

Ни один игрок в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Футболисты и клуб приняли совместное решение. Капитаны говорили с президентом, и никто не отказывался от этих мер», - сказал Суарес.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может сократить трансферный бюджет.

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Источник — Goal.com

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