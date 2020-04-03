Луис СУАРЕС: «Никто в Барселоне не отказывался от сокращения зарплат»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал решение каталонского клуба сократить зарплаты футболистов на 70%.
Игрок недоволен тем, что игроков обвиняли в том, что они отказывались от этого.
«О сокращении зарплат в команде говорилось много обидных слов. Люди говорили, что игроки не хотят идти на это. Хотя реальность такова, что мы ждали и пытались найти лучшее решение для клуба.
Больно слышать такие вещи. Ведь мы были первыми, кто хотел достичь этого соглашения, поскольку понимали, какова ситуация в клубе.
Ни один игрок в команде не отказывался от сокращения зарплаты. Футболисты и клуб приняли совместное решение. Капитаны говорили с президентом, и никто не отказывался от этих мер», - сказал Суарес.
Ранее сообщалось, что «Барселона» может сократить трансферный бюджет.
Источник — Goal.com
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