КАРАВАЕВ: «На базе желательно душ не принимать, стирать вещи дома»

Футболист киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, как проводит карантин.

«Не сказал бы, что скучно, но надоедает одно и то же. Нет того режима, к которому мы привыкли. Нам сказали заранее звонить на базу, говорить, во сколько приедешь. Если на это время никого нет, то тебя записывают, и у каждого есть по полполя. Когда ты приезжаешь, может быть 2-3 человека максимум в одно время.

Приехал, потренировался и сразу уехал. Даже желательно душ не принимать, а стирать вещи дома. Физические кондиции, какую бы беговую работу ты не делал, теряются. Думаю, в игровом тонусе процентов 50 потерял.

Насколько я знаю, все игроки Динамо здоровы, ездят заниматься. Каждый день отчитываемся о своем состоянии здоровья доктору», - сказал Караваев в интервью телеканалу «Футбол 1/2/3».

Ранее Караваев сравнил Сергея Рафаилова с Игорем Суркисом.