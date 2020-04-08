Динамо U-19 тренируется в онлайн-режиме

В ближайшее время игроки киевской команды приступят к работе с мячами

  • 08.04.2020 23:14
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  • 1 комментарий
Динамо U-19 тренируется в онлайн-режиме
© ФК Динамо Киев

Юношеская команда «Динамо» провела очередную плановую онлайн-тренировку.

Длительность занятия — 45-50 минут. В среду динамовцы работали над мышцами ног, а в ближайшие дни начнут заниматься с мячами. Весь тренировочный процесс контролирует наставник команды Игорь Костюк.

Подробнее о том, как прошла тренировка, рассказал полузащитник «Динамо» U-19 Никита Исадченко.

- Сегодня работали преимущественно над нижней частью тела. Такой формат тренировок для нас новый, поэтому немного непривычно. Нагрузка на мышцы хорошая. Это именно то, что надо для поддержания формы. Помимо этих упражнений тренерский штаб нам говорит проводить беговую работу на свежем воздухе. Все добросовестно выполняют программу тренировок. Держим себя в форме благодаря соблюдению режима.

Игорь Костюк контролирует выполнение упражнений. Завтра или послезавтра будем работать с мячами. Хочется как можно скорее приступить к полноценным тренировкам с командой, увидеться с ребятами. Давно не видели друг друга.

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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.04.2020 00:21
    0
    Юношеская команда «Динамо» провела очередную плановую онлайн-тренировку на Sony Playstation 4. В пух и прах разгромлены: Реал, Барса, Бавария, ПСЖ и Ливерпуль
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 09.04.2020 00:21
    0
    Юношеская команда «Динамо» провела очередную плановую онлайн-тренировку на Sony Playstation 4. В пух и прах разгромлены: Реал, Барса, Бавария, ПСЖ и Ливерпуль
    Ссылка
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