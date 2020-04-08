ВИДЕО. Матч Динамо-Брест с Шахтером посетили виртуальные фанаты

Первый поединок 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу между «Динамо-Брест» и солигорским «Шахтером» (2:0) посетили виртуальные болельщики.

«ФК «Динамо-Брест» на домашнем матче против солигорского «Шахтера» впервые приветствовал виртуальных зрителей! На одной из трибун ОСК «Брестский» собрались более трех десятков болельщиков из разных стран мира: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др.

В планах ФК «Динамо-Брест» продолжать реализацию виртуальных билетов и на другие домашние матчи клуба. Старт продажи билетов на игру «Динамо-Брест» — «Ислочь» будет объявлен уже завтра. Часть средств, вырученных от продажи виртуальных билетов, будут направлены на борьбу с коронавирусом в Беларуси», — говорится на официальном сайте «Динамо-Брест».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 спортивные соревнования приостановлены во многих странах мира.